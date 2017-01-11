Басманный суд подтвердил арест драгоценных монет Улюкаева

Москва, 11 января. В Басманном суде города Москвы подтвердили арест драгоценных монет и денежных средств, принадлежащих обвиняемому в получении взятки бывшему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву.

«Суд 14 декабря наложил арест на денежные средства и монеты из драгоценных металлов обвиняемого Улюкаева в общей сумме около 500 миллионов рублей», — рассказала в интервью журналистам пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Напомним, Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов, которую он получил в рамках сделки по «Роснефти». Ранее срок его домашнего ареста был продлен до середины мая.

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