Видео родившегося с двумя головами ребенка поразило Сеть

Мехико, 11 января. В Мексике родился ребенок с крайне редкой аномалией — на одной шее сиамских близнецов с двумя верхними и двумя нижними конечностями расположены две головы.

В интернете пользователи активно обсуждают фотографии и видео, которых в социальных сетях огромное множество. На данный момент неизвестно, знали ли родители сиамских близнецов об этой редкой аномалии, делали ли УЗИ, или же это стало для них своего рода сюрпризом.

В настоящее время врачи озадачены и пытаются определиться, что делать с близнецами дальше. Подобные случаи уже не редко встречались в разных государствах.