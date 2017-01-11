Польский министр рассказал о дипломатических связях с выдуманной страной

Варшава, 11 января. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский оказался в центре скандала после того, как рассказал о встрече с коллегой из несуществующей страны. Политик заявил, что вел переговоры с главой МИД Сан-Эскобар — загадочной карибской страны, который нет на карте мира.

«У нас есть предложения о почти 20 встречах с различными министрами. Например, с некоторыми из стран Карибского бассейна, — возможно, впервые в истории нашей дипломатии. К примеру, это Сан-Эскобар или Белиз», — отметил Ващиковский.

Министерство иностранных дел Польши поспешило реабилитировать доброе имя министра и заявило, что польский дипломат оговорился. На самом деле он имел в виду Сент-Китс и Невис — небольшое островное государство в восточной части Карибского моря, пишет Lenta.ru.