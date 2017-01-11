Сотню домов с опасными фасадами обнаружили в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 11 января. Как стало известно ФАН, в список домов с опасными фасадами вошли около сотни адресов в исторической части Санкт-Петербурга: на Невском и Литейном проспектах, улицах Жуковского, Караванной, Казанской и других. Они были включены в адресный перечень объектов, который необходимы ремонт и приведение в надлежащее состояние.

В частности, в перечень попали исторические здания, которые нужно привести в надлежащий вид к ЧМ-2018. Кроме того, часть фасадов представляет опасность для пешеходов. Поскольку диагностики состояния штукатурки в нашей стране попросту нет, никогда не известно, в каком месте она может рухнуть. Даже если внешний вид ее приличный, то между самой толщей штукатурки и стеной может возникнуть слой воздуха, и в любой момент такой фасад может рухнуть на тротуар.