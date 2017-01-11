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Директор «Тодеса» перепугал москвичей, устроив стрельбу из автомата Калашникова
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    Директор «Тодеса» перепугал москвичей, устроив стрельбу из автомата Калашникова

    11:00  11 Января 2017
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    Директор «Тодеса» перепугал москвичей, устроив стрельбу из автомата Калашникова

    Москва, 11 января. Технический директор театра «Тодес» Антон Кись открыл автоматную очередь из АК-47 на крыше.

    Инцидент произошел 1 января в одном из зданий по проспекту Мира. О происшествии рассказали жильцы соседнего дома. По их словам, топ-менеджер студии Аллы Духовой Антон Кись выпустил несколько автоматных очередей с крыши.

    Он стрелял в унисон салюту из здания, где находится студия балета.

    На место происшествия прибыла полиция. Как пишет Life, Антон Кись признался правоохранительным органам, что пытался своими действиями поддержать салют. Он рассказал, что автомат Калашникова заказал в интернет-магазине полгода назад и до этого из него не стрелял.

    Как ранее писала Газета.Ru, в Туле местный житель устроил стрельбу в маршрутке. 

    Автор: Алия Шарафутдинова
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