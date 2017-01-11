Петиция против передачи Исаакиевского собора РПЦ за ночь набрала более 2 тыс. голосов

Санкт-Петербург, 11 января. Более двух тысяч человек с вечера вторника подписались под петицией на сайте Change.org против передачи РПЦ Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Сама петиция была создана около года назад, к настоящему моменту число участников кампании составляет более 95 тыс. человек.

Авторы петиции утверждают, что передача визитной карточки Северной столицы Русской православной церкви обернется ограничением посещения собора туристами. «Существуют небезосновательные опасения, что усилий РПЦ будет недостаточно для проведения масштабных реставраций уникальных объектов культурного наследия, просто поддержания их в надлежащем состоянии», — говорится в петиции.

Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что Исаакиевский собор будет передан в пользование Русской православной церкви до конца 2017 года. По его словам, собор в будущем сохранит свою музейно-просветительскую функцию.