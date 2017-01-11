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Улюкаев не стал обжаловать арест своего имущества на 500 млн рублей
Общество

Улюкаев не стал обжаловать арест своего имущества на 500 млн рублей

Сегодня 11:08
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Улюкаев не стал обжаловать арест своего имущества на 500 млн рублей

Москва, 11 января. Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев не стал обжаловать решение Басманного суда Москвы, по решению которого были арестованы его драгоценные монеты и денежные средства на общую сумму около 500 млн рублей. Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Согласно приведенным данным, никаких апелляционных жалоб на соответствующее постановление Басманного суда не поступало.

Как сообщала газета «Известия», Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство Главного следственного управления СКР о продлении срока домашнего ареста Улюкаеву еще на три месяца — до 15 апреля.

Напомним, бывшего главу Минэкономразвития России обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов, которую он просил в рамках сделки по «Роснефти». СК  арестовал 15 объектов недвижимости и 564 млн рублей, принадлежащие Улюкаеву.

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Тимур Румянцев
#улюкаев #ск рф
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