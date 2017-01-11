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Савченко скорректировала списки пленных в зоне АТО в Донбассе
Украина

Савченко скорректировала списки пленных в зоне АТО в Донбассе

Сегодня 10:59
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Савченко скорректировала списки пленных в зоне АТО в Донбассе

Киев, 11 января. Украинский парламентарий Надежда Савченко обнародовала обновленные списки пленных в Донбассе со стороны Киева и ополченцев.

Депутат украинской Рады Надежда Савченко опубликовала на своей странице Facebook уточненные списки пленных ополченцев и военных ВСУ. «Скорректированы списки, благодаря совместной работе с вами, за 10 января (2017). То, что успели обработать. Проверяйте», — прокомментировала парламентарий свою публикацию.

В посте отмечены погибшие и ранее освобожденные пленные. Отметим, что Савченко подверглась критике со стороны коллег по депутатскому корпусу за контакты с Донбассом и была исключена из блока Юлии Тимошенко «Батькивщина”, а также из членов делегации в ПАСЕ.

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Ирина Селезнева
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