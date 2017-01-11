Шойгу рассказал о новой системе космической разведки «Лиана»

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Москва, 11 января. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о создании новейшей системы космической разведки и наведения «Лиана».

В комплекс космической системы входят аппараты «Лотос-С» и «Пион-НКС», которые разрабатывались под грифом секретности. «Пионы» способны с околоземной орбиты отследить на поверхности планеты бронетехнику и навести на нее ракету. Сейчас «Лиана» работает в опытном режиме, разработчики собирают дежурные данные и занимаются отладкой системы. Глава военного ведомства Сергей Шойгу отметил, что создание орбитальной группировки космических аппаратов является задачей государственной важности.

Ранее агентство НСН сообщило, что Сергей Шойгу заявил о том, что глава Пентагона "перепутал страну", обвиняя Россию.