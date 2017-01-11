Володин объяснил Госдуме, как относиться к урокам 1917 года

Москва, 11 января. Наступивший год, без сомнения, является знаменательным для российской истории, поскольку ознаменует столетие со дня Великой октябрьской революции и коренной перестройки российского общества. В связи с этим спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин подчеркнул в своем выступлении на первом в весенней сессии заседании Думы, что память и уроки 2017 года должны стать дополнительным источником консолидации российского общества.

«Несомненно, что в течение нынешнего года мы неизбежно будем возвращаться к тем событиям, — заявил спикер Госдумы. — Не только в нашей стране, но и во всем мире будут изучать и осмысливать то, что произошло в России сто лет назад».

В ходе своего выступления Володин подчеркнул, что важнейшим итогом революции стало осознание того, что какими бы ни были социальные противоречия в обществе, их не следует разрешать путем вооруженного конфликта.

По словам Володина, на российских парламентариев в первую очередь ложиться задача по уравновешиванию и консолидации самых разных общественных сил в связи с памятью о 1917 годе.