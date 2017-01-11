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Российских журналистов научат правильно писать о проблеме наркотиков
Россия

Российских журналистов научат правильно писать о проблеме наркотиков

Сегодня 10:43
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Российских журналистов научат правильно писать о проблеме наркотиков

Москва, 11 января. Союз журналистов РФ обратился к специальной рабочей группе по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации с просьбой составить перечень единых стандартов освещения проблемы наркомании в прессе.

Как пишет газета «Известия», необходимость разработки правил вызвана большим количеством ошибок, которые допускают СМИ при подготовке материалов на тему наркомании.

Как призналась представитель Союза журналистов России Анна Астахова, рекомендации помогут журналистам, пишущим на данную тематику, так как не каждый представитель этой профессии разбирается в специальной терминологии. Часто журналисты не могут без помощи экспертов разобраться и оценить вред, наносимый тем или иным наркотиком. При этом они должны грамотно рассказать читателям о последствиях его употребления.

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Алия Шарафутдинова
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