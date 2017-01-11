Стало известно, почему мужчина бросил под поезд узбека в петербургском метро

Санкт-Петербург, 11 января. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном на станции метро «Площадь Александра Невского» в Петербурге.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, 22-летний мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, задержан. Согласно предварительной версии, в минувший вторник на платформе станции метро «Площадь Александра Невского» обвиняемый в ходе конфликта со своим приятелем, который разгорелся на почве личных неприязненных отношений, толкнул его на рельсы перед приближающимся поездом.

В результате гражданин Узбекистана скончался на месте происшествия. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении преступника меры пресечения в виде ареста.