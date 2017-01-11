FAN-TV Лента новостей
Стало известно, почему мужчина бросил под поезд узбека в петербургском метро
Происшествия

Стало известно, почему мужчина бросил под поезд узбека в петербургском метро

Сегодня 10:47
55

Стало известно, почему мужчина бросил под поезд узбека в петербургском метро

Санкт-Петербург, 11 января. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном на станции метро «Площадь Александра Невского» в Петербурге.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, 22-летний мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, задержан. Согласно предварительной версии, в минувший вторник на платформе станции метро «Площадь Александра Невского» обвиняемый в ходе конфликта со своим приятелем, который разгорелся на почве личных неприязненных отношений, толкнул его на рельсы перед приближающимся поездом.

В результате гражданин Узбекистана скончался на месте происшествия. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении преступника меры пресечения в виде ареста.     

комментарии
Дана Балан
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости Новороссии: Горловка под огнем, новый конфуз ВСУ, в ДНР появится памятник Доктору Лизе

Сегодня 10:35
81

Сирия сегодня: Маккейн хочет пресекать действия ВКС РФ, США прокололись с ИГИЛ

Сегодня 9:59
285

ЦРУ обвиняет Путина, потому что недооценивает роль социальных масс-медиа

Сегодня 9:34
403

Сирия новости 11 января 07:00: четыре Су-25 ВКС РФ прибыли на авиабазу «Хмеймим», САА начинает наступление на востоке Алеппо

Сегодня 7:00
784

Сирия новости 10 января 22:30: спецназ США ликвидировал «министра финансов» ИГ в Дейр эз-Зоре, тысячи беженцев остались без крова в Эль-Кунейтре

Вчера 22:30
577
Показать еще
Прямая трансляция

Пятьдесят оттенков Петербурга: Юрий Шевчук как способ победить серость. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Под Алеппо ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по боевикам

10:46

Противно смотреть: ЛДПР попросит Госдуму разобраться с «новогодними огоньками»

10:46

Российских журналистов научат правильно писать о проблеме наркотиков

10:43

Володин назвал условие, при котором возможно участие РФ в работе ПАСЕ

10:40

Вашингтон обвинил Москву в «предательстве американских интересов»

10:38

Новости Новороссии: Горловка под огнем, новый конфуз ВСУ, в ДНР появится памятник Доктору Лизе

10:35

Володин призвал Госдуму к диалогу с обществом

10:33

Экс-глава ФСБ ответил на сообщения США о сборе Россией компромата на Трампа

10:32

Новейшие С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство в Подмосковье

10:25

Косачев объяснил антироссийские санкции США активной игрой против Трампа

10:24

Антропологи объяснили, почему они не смогут воссоздать черепа детей Николая II

10:23

Киев признал факт задержания сотрудниками ФСБ украинца, пытавшегося попасть в Крым

10:23
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Под Алеппо ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по боевикам
Читать
Закрыть