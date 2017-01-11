Билан объявил день открытых дверей в российском шоу-бизнесе

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Москва, 11 января. Поп-исполнитель и киноактер Дима Билан уверен, что российский шоу-бизнес сегодня открыт для новых имен, поэтому у участников шоу «Голос», на котором он выступает в качестве судьи, есть реальные шансы добиться успеха.

«Ничего ни для кого не закрыто. Сейчас как раз время, располагающее к тому, чтобы выстреливать и быть независимым», — оценил ситуацию на российской эстраде Дима Билан.

По словам Билана, сегодня среди жанровой музыки и артистов есть раздробленность, у каждого свои интересы, что означает вполне реальную возможность для артистов «Голоса» найти свою нишу, сообщает газета «Известия».

«Вопрос не в «закрыто-открыто», а в креативе, в подаче, в том, как выделиться», — заметил Билан.

По словам Билана, сегодня важен именно сам творческий процесс, всем артистам необходимо думать о завтрашнем дне. Свою же собственную карьеру на данный момент он охарактеризовал следующим образом: «У меня все только начинается и складывается отлично».