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Володин назвал условие, при котором возможно участие РФ в работе ПАСЕ
Политика

Володин назвал условие, при котором возможно участие РФ в работе ПАСЕ

Сегодня 10:40
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Володин назвал условие, при котором возможно участие РФ в работе ПАСЕ

Москва, 11 января. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что не видит смысла для России быть участницей в работе ПАСЕ до изменения регламента ассамблеи, который должен защитить права национальных делегаций.

Сегодня спикер российского парламента Вячеслав Володин прокомментировал участие отечественной делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он подчеркнул, что без внесения поправок в регламент ассамблеи, участие для РФ в ней не имеет смысла.

"Вопрос участия делегации России в ПАСЕ — это вопрос к самой Парламентской Ассамблее Совета Европы и внесения необходимых изменений в ее регламент",  — отметил Володин. "Пока он не будет изменен и не будут защищены права  национальных делегаций, участие в работе ПАСЕ не имеет смысла",  — резюмировал думский спикер. Как ранее сообщала Газета.Ru, глава Паламентской ассамблеи Педро Аграмунт посетит Россию в январе этого года. 


 

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Ирина Селезнева
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