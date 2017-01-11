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Экс-глава ФСБ ответил на сообщения США о сборе Россией компромата на Трампа
Политика

Экс-глава ФСБ ответил на сообщения США о сборе Россией компромата на Трампа

Сегодня 10:32
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Экс-глава ФСБ ответил на сообщения США о сборе Россией компромата на Трампа

Москва, 11 января. Бывший глава Федеральной службы безопасности, депутат Госдумы России Николай Ковалев назвал ложной информацию ряда западных СМИ о сборе РФ компромата на избранного президента США Дональда Трампа.

Ковалев прокомментировал заявления СМИ о том, что Москва начала собирать информацию о Трампе еще в период, когда он приезжал в качестве организатора конкурса красоты. «Собирать компромат на человека, который приехал и занимался проведением конкурса красоты — кому это интересно? Такой практики — я могу сослаться на свой опыт работы — у нас в России нет», — добавил он.

Ковалев также добавил, что не помнит случая, когда по всем линиям пытались скомпрометировать американского политика. Экс-глава ФСБ считает, что администрация Обамы бросила на это все свои силы. Также он подчеркнул, что использовать в политической борьбе США Россию, по меньшей мере, некорректно.

Напомним, как писала Газета.Ru, ранее CNN рассказал, что «российский агенты» якобы обладают данными личного и финансового характера, компрометирующими избранного американского президента.

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Алия Шарафутдинова
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