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Вашингтон обвинил Москву в «предательстве американских интересов»
Политика

Вашингтон обвинил Москву в «предательстве американских интересов»

Сегодня 10:38
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Вашингтон обвинил Москву в «предательстве американских интересов»

Вашингтон, 11 января. Американский бизнесмен Рекс Тиллерсон, которому предстоит занять пост госсекретаря США после инаугурации Дональда Трампа, обвинил Россию в том, что она совершенно не учитывает американские интересы, когда пытается укрепить свое влияние на международной арене.

Такое неожиданное заявление Тиллерсон сделал в докладе, который будет зачитан во время слушаний в Сенате, посвященных его утверждению на посту госсекретаря.

«Недавние действия России, когда она завоевывала уважение и место на глобальной арене, игнорировали американские интересы», — говорится в тексте.

Кроме того, Тиллерсон продолжает политику своего предшественника Джона Керри, упоминая Россию в числе серьезных вызовов для международной политики США наряду с Китаем, чья «экономическая мощь на международной арене привела в одинаковой степени к сотрудничеству и соперничеству». В списке угроз также оказался радикальный ислам, Иран и Северная Корея, пишет газета «Известия».

комментарии
Геннадий Плющев
#рекс тиллерсон
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