Полный BuzzFeed: как Трампа пытаются уличить в тесных связях с Россией

По информации WikiLeaks, Российская Федерация не располагает материалами, которые компрометируют новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщила газета «Известия». Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с политическим аналитиком об «охоте на ведьм» в американской политике и обвинении России во вмешательстве в предвыборную гонку США.

Напомним, что информационный портал BuzzFeed опубликовал документ, согласно которому Москва якобы собирала досье на Дональда Трампа. Кроме того, журналисты пишут о том, что у новоизбранного президента Соединенных Штатов были связи со спецслужбами России в течение пяти лет. Более того, в материале утверждается, что сотрудники Федеральной службы безопасности РФ прослушивали номер Трампа в отеле «Ритц Карлтон» и хотели его шантажировать.

В свою очередь WikiLeaks сообщил, что 35-страничный файл, опубликованный на BuzzFeed, не является докладом американских спецслужб. Кроме того, факты, даты и стиль не демонстрируют абсолютно никакой достоверности.

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«Кампания в США, закончившаяся избранием Дональда Трампа, прошла с использованием его оппонентами самых разных и крайне нечистоплотных методов информационной борьбы. И появление сейчас опубликованного BuzzFeed доклада является одновременно продолжением этого противостояния и началом кампании Демократической партии и придерживающихся ее позиции многочисленных СМИ против нового американского президента. Wikileaks совершенно обоснованно обращает внимание на характер доклада, который содержит скандальные факты о якобы имеющихся коррупционных связях Трампа с руководством и бизнесом нашей страны и российской подрывной деятельности в сфере информационной безопасности. Расследование было проведено частной британской структурой по заказу политических оппонентов избранного президента США еще во время выборов, и уже одно это должно вызывать подозрения в предвзятости и ангажированности авторов вышедшего по его итогам документа», — пояснил ФАН политический эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

По мнению аналитика, предвыборная кампания в США, закончившаяся избранием Дональда Трампа, прошла с использованием его оппонентами самых разных и крайне нечистоплотных методов информационной борьбы. И появление сейчас опубликованного BuzzFeed доклада является одновременно продолжением этого противостояния и началом кампании Демократической партии и придерживающихся ее позиции многочисленных СМИ против нового американского президента.

«Тем не менее и американские разведывательные структуры, и ведущие медиа преподносят выводы неофициального расследования, проводившегося в интересах противников Трампа, как убедительное доказательство его связей с Россией и ее подрывной деятельности. Хиллари Клинтон сделала это главным аргументом в своей избирательной кампании, но потерпела поражение. Но связанные с демократами и стоящими за ними кругами американской элиты СМИ продолжают тиражировать новые обвинения со старыми тезисами, а новой конструктивной позиции и идей однопартийцы Обамы и Клинтон предложить просто не смогли. Поэтому можно смело утверждать, что эта тема будет одной из главных в политической жизни США, а логика холодной войны и времена «маккартизма» вновь становятся в Вашингтоне актуальными усилиями самих американцев», — считает Сергей Простаков.

Эксперт заметил, что кроме политического, следует обратить внимание и на медийный аспект скандала. Американские СМИ, которые преподносили себя «законодателями мод» в информационной сфере и пытались распространить свои стандарты на весь мир, показали себя ангажированными и полностью зависимыми от одной из политических сил страны. Остатки своего профессионального и морального авторитета они уничтожают сами на наших глазах, тиражируя откровенную заказную пропаганду. Поэтому и мировую политику с избранием Трампа, и медиарынок после фатальных ошибок американских СМИ ждут совершенно иные, чем сейчас, времена, правила и стандарты, уверен аналитик.