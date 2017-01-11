Тренер Емельяненко раскрыл детали подготовки к бою с Митрионом

Москва, 11 января. Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко приступил к подготовке к своему первому бою в американском промоушене Bellator.

Подготовку 40-летнего спортсмена к поединку с американцем Мэттом Митрионом разделили на два этапа. Сначала Емельяненко будет готовиться в Старом Осколе, а затем спортсмен уедет в США.

Наставник российского бойца Александр Мичков расскрыл детали в подготовке спортсмена. По его словам, Последний Император будет готовиться в родном городе — это функциональная подготовка и специальные физические нагрузки, пишет газета «Известия».

Тренер также сообщил, что первый этап подготовки будет длиться примерно 21 день. Мичков добавил, что в спаррингах будут принимать участие бойцы из команды Емельяненко, в том числе Кирилл Сидельников, Анатолий Токов и еще 4-5 человека.

Напомним, поединок Емельяненко с бывшим игроком НФЛ, а ныне бойцом MMA состоится 18 февраля в американском городе Сан-Хосе.