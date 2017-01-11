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Донецк, Горловка и Ясиноватая попали под танковый обстрел ВСУ
Новороссия

Донецк, Горловка и Ясиноватая попали под танковый обстрел ВСУ

Сегодня 10:50
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Донецк, Горловка и Ясиноватая попали под танковый обстрел ВСУ

Донецк, 11 января. Прифронтовые территории Донецкой народной республики (ДНР) на Горловском, Ясиноватском и Донецком направлениях были обстреляны из танков, минометов и артиллерии ВСУ с вечера 10 января. По словам источника в силовом ведомстве ДНР, противник выпустил 188 танковых снарядов, артиллерийских калибрами 122 мм, мин калибрами 82 и 120 мм.

Согласно приведенным данным, огонь открывался по селу Ленинское Новоазовского района, поселкам Озеряновка, Зайцево под Горловкой, промзоне вблизи Ясиноватой, поселку Крутая Балка Ясиноватского района, селу Жабичево и Спартак, а также по территории «Вольво-Центра» на севере Донецка.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные один раз открывали огонь по территории Луганской народной республики за минувшие сутки.

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Тимур Румянцев
#днр #ато #всу #донбасс #украина
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