Донецк, Горловка и Ясиноватая попали под танковый обстрел ВСУ

Донецк, 11 января. Прифронтовые территории Донецкой народной республики (ДНР) на Горловском, Ясиноватском и Донецком направлениях были обстреляны из танков, минометов и артиллерии ВСУ с вечера 10 января. По словам источника в силовом ведомстве ДНР, противник выпустил 188 танковых снарядов, артиллерийских калибрами 122 мм, мин калибрами 82 и 120 мм.

Согласно приведенным данным, огонь открывался по селу Ленинское Новоазовского района, поселкам Озеряновка, Зайцево под Горловкой, промзоне вблизи Ясиноватой, поселку Крутая Балка Ясиноватского района, селу Жабичево и Спартак, а также по территории «Вольво-Центра» на севере Донецка.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные один раз открывали огонь по территории Луганской народной республики за минувшие сутки.