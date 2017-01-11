Противно смотреть: ЛДПР попросит Госдуму разобраться с «новогодними огоньками»

Москва, 11 января. Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что его партия будет требовать от комитета Госдумы по культуре разобраться с телепередачами в формате «новогодний огонек». По словам политика, россиян давно утомили одни и те же лица, появляющиеся в «новогодних огоньках» из года в год.

«Одни и те же передачи, одни и те же ведущие. Не буду называть этих актеров — они же все у нас такие обидчивые. На всех каналах все «новогодние огоньки» одни и те же, противно смотреть. Миллионы людей должны мучиться и смотреть передачи, которые им не нравятся», — заявил в беседе с журналистами лидер ЛДПР. — Поэтому мы потребуем, чтобы комитет по культуре занялся этим вопросом».

По словам Жириновского, люди активно жалуются на приевшиеся «новогодние огоньки» — «в различные инстанции», утверждает он, россияне прислали порядка 10000 писем с жалобами. При этом когда он попросил директора одного из телеканалов убрать эти передачи из эфира, он узнал, что программы такого плана «самые рейтинговые».