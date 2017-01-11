Под Алеппо ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по боевикам

Алеппо, 11 января. По данным сирийских источников военная авиация провела антитеррористический рейд на юго-западе провинции Алеппо.

Авиаудары, сообщают в Дамаске, были нанесены точечно по данным разведывательных служб и были нацелены на позиции боевиков в районах стратегически важных населенных пунктов Хан Аль-Ассал и Хан-Туман. В этой зоне базируются боевики «ан-Нусры» (организация запрещена в России). Несколько укреплений и огневых точек террористов были уничтожены. Количество ликвидированных боевиков, по предварительным данным, составляет несколько десятков человек.