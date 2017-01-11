Вашингтон, 11 января. Российская экономика в текущем году перейдет к стадии роста, несмотря на санкции. К такому выводу пришли аналитики международного рейтингового агентства Moody's.

По прогнозам экспертов, ВВП России в текущем году вырастет на 1%. При этом санкции будут продолжать негативное влияние на экономические процессы в России и странах СНГ.

«Геополитические конфликты будут продолжать оказывать давление на экономику стран СНГ, в основном из-за влияния западных санкций на Россию и конфликта на востоке Украины», — говорится в сообщении.

Отметим, что похожего прогноза придерживается и Всемирный банк. Согласно анализу организации, в 2017 году ВВП России вырастет на 1,5%, а в 2018 году — на 1,7%. Однако в 2019 году банк не ожидает роста российской экономики, сообщает Газета.Ru.