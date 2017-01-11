Володин призвал Госдуму к диалогу с обществом

Москва, 11 января. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов поддерживать диалог с гражданским обществом при подготовке законопроектов.

«В ходе работы над законопроектами необходим постоянный диалог с представителями гражданского общества», — заявил Володин, открывая весеннюю сессию Госдумы.

По убеждению Володина, граждане должны иметь возможность изучить предлагаемые проекты законодательных решений и выразить свое мнение по данным вопросам. Спикер Госдумы убежден, что так можно еще на этапе рассмотрения законопроекта в комитетах выявить имеющиеся риски, учесть интересы различных слоев общества, согласовать позиции и избежать возможных ошибок.

Ранее, как сообщает Газета.Ru, Вячеслав Володин заявил, что Россия выступает за диалог с ПАСЕ, но участвовать в организации, где лишают права голоса, смысла нет.