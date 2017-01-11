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Антропологи объяснили, почему они не смогут воссоздать черепа детей Николая II
Общество

Антропологи объяснили, почему они не смогут воссоздать черепа детей Николая II

Сегодня 10:23
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Антропологи объяснили, почему они не смогут воссоздать черепа детей Николая II

Екатеринбург, 11 января. Продолжается комплексная экспертиза останков Великой княжны Марии и цесаревича Алексея.

Однако специалисты Института этнологии и антропологии РАН из лаборатории антропологической реконструкции заявили о невозможности воссоздания черепов детей Николая II. Дело в том, что осколки, найденные в 2007 году в Поросенковом логу близ Екатеринбурга, слишком мелкие. По ним невозможно провести реконструкцию, поэтому основной упор при завершении экспертизы будет сделан именно на генетическую составляющую.

Институт этнологии и антропологии РАН имеет огромный опыт в антропологической реконструкции, его специалисты считаются одними из лучших в мире. Именно они занимались антропологической реконструкцией по останкам Николая II и остальных членов его семьи (кроме Марии и Алексея) и свиты.

Антропологическая реконструкция проходила с 1993 по 1998 год и была удачно завершена. Однако те останки были гораздо крупнее и лучше сохранились.

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Дана Балан
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