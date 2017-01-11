Киев признал факт задержания сотрудниками ФСБ украинца, пытавшегося попасть в Крым

Киев, 11 января. Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян прокомментировал задержание в Крыму сотрудниками ФСБ гражданина Украины, отметив, что инцидент мог иметь место 5 января.

Украинская Госпогранслужба провела проверку, в ходе которой выяснилось, что факт задержания украинца в Крыму сотрудниками ФСБ имел место, «но было это еще 5 января”. Об этом заявил спикер ведомства Олег Слободян. По словам представителя Госпогранслужбы, задержанный действительно мог поменять фамилию ради получения новых документов и въезда на полуостров. Слободян не отрицает, что российская сторона могла выявить факт, что украинец находится в списке лиц, въезд которым запрещен в РФ. Напомним, что о задержании украинца стало известно накануне.