Новейшие С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство в Подмосковье

Москва, 11 января. На боевое дежурство в Московской области заступил оснащенный новой зенитной ракетной системой С-400 «Триумф» зенитный ракетный полк. Как сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации, в 2017 году на вооружение Воздушно-космических сил поступят еще четыре «Триумфа».

Как говорится в сообщении ведомства, боевые расчеты зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО ВКС заступили на боевое дежурство в среду, 11 января. С сегодняшнего дня С-400 «Триумф» осуществляют противовоздушную оборону российской столицы и центрального промышленного района России.

Напомним, накануне сообщалось, что соединения ПВО Северного флота, вооруженные системами С-400 «Триумф», заступят на боевое дежурство в начале 2017 года.