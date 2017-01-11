Ученые рассказали о побочных эффектах лечения бесплодия

Вашингтон, 11 января. Лечение бесплодия негативно сказывается на психике человека и может привести к необратимым последствиям для здоровья. Об этом рассказали американские ученые, опираясь на результаты исследования, в котором приняли участие несколько сотен добровольцев.

По мнению специалистов, лечение бесплодия может обернуться депрессией и тревожным состоянием. Эксперты выяснили, что мужчины и женщины, проходившие лечение против бесплодия, чаще подвергаются стрессам. При этом, чем длительнее лечение, тем печальнее последствия. Женщины были склонны к депрессии, а представители сильного пола – к тревожному состоянию.

Как пишут местные СМИ, в эксперименте приняли участие более сотни добровольцев, у которых не было детей.

Ранее ученые заявили, что частые разговоры по телефону ведут к бесплодию.