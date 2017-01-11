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Косачев объяснил антироссийские санкции США активной игрой против Трампа
Политика

Косачев объяснил антироссийские санкции США активной игрой против Трампа

Сегодня 10:24
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Косачев объяснил антироссийские санкции США активной игрой против Трампа

Москва, 11 января. По словам главы комитета по международным делам в Совете Федерации сенатора Константина Косачева, новый законопроект по расширению санкций против России, предложенный в США, нацелен в первую очередь не против России, а против избранного президента США Дональда Трампа. Разработавшие законопроект сенаторы, среди которых несколько однопартийцев Трампа, намерены обрубить любые возможности коммерческого сотрудничества и налаживания отношений между государствами.

«Идет активная игра против избранного президента, его обставляют красными флажками везде, где только можно», — объявил Косачев.

Сенатор напомнил, что пока что это лишь инициатива нескольких американских сенаторов во главе с проводившим последовательную антироссийскую политику Джоном Маккейном, «от которого никто ничего другого и не ожидал». Пока что проект санкций не был рассмотрен ни Конгрессом США, ни президентом.

Косачев предложил российской власти пока что никак не реагировать на данный законопроект, обнародованный явно в расчете на поспешную реакцию России.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», предложенный американскими сенаторами законопроект предполагает санкции за инвестиции в российский нефтегазовый сектор, ядерную энергетику и выкуп долговых обязательств компаний и граждан из РФ.

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Валентин Меликов
#дональд трамп #константин косачев
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