ЛНР: житель Луганска рассказал об ужасах украинского плена

Луганск, 11 января. Власти Украины почти год скрывали, что держат в плену жителя Луганска Александра Соколова.

Об этом Соколов рассказал СМИ ЛНР после освобождения. На данный момент мужчина проходит реабилитацию в Луганской республиканской клинической больнице.

Соколов попал в плен в декабре 2014 года. Он провел у украинских военных 750 дней. При этом Киев почти год отказывался признать факт задержания мужчины.Луганчанин отметил, что его мать обратилась с запросом к украинским службам сразу же после задержания сына. До сентября 2015 года Украина скрывала то, что Соколов находится у них.

По словам Соколова, в украинские военные его «закрывали на яму». «Я очень долго находился в закрытом помещении — комната два на полтора метра, где пристегивались нары к стене, где было очень холодно», — признался он. После того, как власти признали, что луганчанин находится в плену, «отношение изменилось, и просто боялись трогать».