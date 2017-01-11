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ЛНР: житель Луганска рассказал об ужасах украинского плена
Новороссия

ЛНР: житель Луганска рассказал об ужасах украинского плена

Сегодня 10:03
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ЛНР: житель Луганска рассказал об ужасах украинского плена

Луганск, 11 января. Власти Украины почти год скрывали, что держат в плену жителя Луганска Александра Соколова.

Об этом Соколов рассказал СМИ ЛНР после освобождения. На данный момент мужчина проходит реабилитацию в Луганской республиканской клинической больнице.

Соколов попал в плен в декабре 2014 года. Он провел у украинских военных 750 дней. При этом Киев почти год отказывался признать факт задержания мужчины.Луганчанин отметил, что его мать обратилась с запросом к украинским службам сразу же после задержания сына. До сентября 2015 года Украина скрывала то, что Соколов находится у них.

По словам Соколова, в украинские военные его «закрывали на яму». «Я очень долго находился в закрытом помещении — комната два на полтора метра, где пристегивались нары к стене, где было очень холодно», — признался он. После того, как власти признали, что луганчанин находится в плену, «отношение изменилось, и просто боялись трогать».

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Алия Шарафутдинова
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