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Это цинизм: Зюганов раскритиковал проект Минюста о выселении должников
Общество

Это цинизм: Зюганов раскритиковал проект Минюста о выселении должников

Сегодня 10:12
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Это цинизм: Зюганов раскритиковал проект Минюста о выселении должников

Москва, 11 января. Вынесенный на общественное обсуждение Минюстом РФ законопроект о возможности взыскания единственного жилья с должников — цинизм. Такое мнение выразил лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов.

«Большего цинизма трудно себе представить, тем более, что это делается после аномальных морозов»,  — сообщил руководитель КПРФ, отвечая на вопрос журналистов. 

Зюганов также призвал участников Общероссийского народного фронта обратить свое внимание на то, что вносимые постановления и решения, заставляющие людей действовать «экстремально и радикально», вносятся накануне президентских выборов.

Как сообщало агентство Ura.ru, ранее в Минюсте объяснили, как будут отбирать единственное жилье у должников.

Напомним, что Минюст России разрабатывает законопроект, который позволит конфисковать единственное жилье у должника при ряде условий. Предполагается, что жилье продадут, а должнику предоставят деньги для покупки нового.

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Тимур Румянцев
#кпрф #зюганов #минюст
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