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Сам себе провизор: тяжелобольные смогут напечатать свои таблетки на 3D-принтере
Технологии

Сам себе провизор: тяжелобольные смогут напечатать свои таблетки на 3D-принтере

Сегодня 10:14
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Сам себе провизор: тяжелобольные смогут напечатать свои таблетки на 3D-принтере

Дубай, 11 января. Прогресс технологии 3D-печати способен помочь пациентам «печатать» медицинские препараты, которые доктор отпустил по рецепту, в домашних условиях. Об этом сообщили на конференции Dubai Health Forum.

На конференции отметили, что речь идет о борьбе с хроническими заболеваниями. Сотрудники из управления Дубая по делам здравоохранения убеждены, что сумеют в ближайшем будущем ввести данную технологию в домах пациентов. Эксперты уверены, что это позволит уменьшить траты на баснословно дорогие медицинские препараты, к примеру, от онкологии.

Британская фирма FabRx, которая работает над этой технологии в фармацевтической области, продемонстрировала на конференции свои новейшие разработки. Специалисты сообщили, что они уже испытали технологии на животных, но авторам еще необходимо примерно два года, чтобы технологии одобрили компетентные ведомства, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что 3D-печать лекарств в домашних условиях будет осуществляться под строжайшим контролем.

Как ранее сообщало агентство НСН, глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о перечне жизненно важных медицинских препаратов на этот год.

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Дана Балан
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