Взрыв в Кандагаре унес жизни пяти дипломатов из ОАЭ

Москва, 11 января. Пять дипломатов из Объединенных Арабских Эмиратов погибли при произошедшем 10 января в Афганистане взрыве. Эти уточненные данные сообщает информагентство Associated Press со ссылкой на власти ОАЭ в среду.

Ранее была обнародована информация о том, что при взрыве в афганском Кандагаре погибли 11 человек, а 16 человек получили ранения, в том числе тяжелые ранения получил посол Объединенных Арабских Эмиратов в Афганистане. Взрыв прогремел во вторник в гостевом доме губернатора провинции Кандагар, сообщает Газета.Ru.

В Афганистане в последние месяцы ситуация стала заметно более напряженной. Запрещенное в России экстремистское движение «Талибан», ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах Афганистана, начало наступление на крупные города. Также на территории страны активизировалась запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ).