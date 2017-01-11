Астана, 11 января. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил, что республика подтверждает готовность к предоставлению площадки для переговоров по урегулированию в Сирийской республике, которые должны быть проведены в Астане.

«Еще раз была подтверждена готовность руководства Казахстана к предоставлению площадки для переговоров в Астане по установлению мира в Сирии», — заявил глава внешнеполитического ведомства Казахстана во время выступления на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН на тему «Предотвращение конфликтов и сохранение мира».

Как сообщала «Газета.ру», ранее директор Института междисциплинарных исследований Алексей Новоточинов прокомментировал заявление президента Сирии Башара Асада провести переговоры с сирийской оппозицией.

Напомним, МИД Казахстана уже заявлял, что переговоры по урегулированию конфликта в Сирии возможны лишь в условиях соблюдения режима прекращения огня.