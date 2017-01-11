Новости Новороссии: Горловка под огнем, новый конфуз ВСУ, в ДНР появится памятник Доктору Лизе

Новороссия, 11 января. Окрестности Донецка и Горловки в очередной раз оказались под обстрелом, украинский БМП заглох в ходе попытки наступления на позиции луганского ополчения, в ДНР будет объявлен конкурс проектов памятника доктору Лизе.

ВСУ снова обстреляли окрестности Донецка и Горловки

Украинская армия обстреляла поселки Зайцево, Озеряновка и Широкая Балка под Горловкой. Об этом сообщает агентство ДАН со ссылкой на главу администрации города Ивана Приходько. Обстрелы начались около 20:00 во вторник, информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Оперативное командование ДНР заявило, что под огнем оказались также населенные пункты Спартак, где ВСУ ранее потеряли по меньшей мере двух человек убитыми и трех ранеными при неудачной попытке наступления, и Жабичево к северу от Донецка.

Украинская армия обстреляла позиции луганских ополченцев

Артиллерия ВСУ один раз обстреляла позиции Народной милиции ЛНР за минувшие сутки. Об этом сообщил Луганский Информационный Центр со ссылкой на оборонное ведомство республики.

Под обстрелом оказались окрестности села Нижнее Лозовое, огонь велся из БМП с направления села Рассадки.

Украинский БМП заглох при попытке наступления

В ночь с 8 на 9 января очередная попытка ВСУ прорвать линии обороны луганского ополчения в районе Калиновки окончилась неудачей. Об этом сообщил представитель народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Украинский БМП, на котором планировалось провести разведку боем, заглох через 20 минут после начала операции и был эвакуирован с помощью буксира.

Наблюдавшие за происходящим бойцы ЛНР не стали открывать огонь по украинским военнослужащим, так как те удалились от своих позиций лишь на очень небольшое расстояние.

Марочко отметил, что этот случай наглядно иллюстрирует неспособность украинского командования контролировать уровень воинской дисциплины в рядах войск.

В ДНР будет объявлен конкурс проектов памятников Доктору Лизе и Мотороле

Общественное движение «Донецкая Республика» сообщило о намерении объявить конкурс проектов памятников российскому общественному деятелю и правозащитнику Елизавете Глинке, известной как Доктор Лиза, и Арсену Павлову, полковнику вооруженных сил ДНР, известному под позывным «Моторола». Об этом представитель движения заявил агентству ДАН.

Предполагается, что прием работ начнется в конце зимы — начале весны, участие в конкурсе может принять каждый желающий. Приниматься будут как рисунки и 3D-модели, так и просто описания будущих памятников.

Общественный деятель и основатель фонда «Справедливая Россия», не раз бывавшая в зонах конфликта в Донбассе и Сирии, Елизавета Глинка была одним из пассажиров на борту самолета Ту-154, разбившегося 25 декабря 2016 года неподалеку от Сочи. За период конфликта на юго-востоке Украины она помогла 500 больным детям получить медицинскую помощь в российских больницах.

Арсен Павлов, известный под позывным «Моторола», погиб 16 октября 2016 года в результате взрыва в подъезде его дома в Донецке. Взрыв был классифицирован как теракт.

В луганском Центре изучения итальянского языка и культуры состоялся первый урок

Во вторник в луганском Центре изучения итальянского языка, культуры и истории, действующем на базе Луганского национального университета им. Тараса Шевченко, прошли первые занятия.

Координатор центра Андреа Пальмери подчеркнул важность этого события для республики и выразил надежду, что работа центра послужит укреплению дружбы между Италией и ЛНР. Занятия в центре будут проводиться бесплатно, по окончании курса слушатели получат специальный международный сертификат.

Кроме изучения языка на базе центра планируется просмотр итальянских кинофильмов и проведение иных культурных мероприятий: литературных вечеров, электронных конференций и встреч с носителями языка.