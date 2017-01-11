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Реверансы перед волками: зачем Тиллерсон подготовил для Сената страшилки о России
Политика

Реверансы перед волками: зачем Тиллерсон подготовил для Сената страшилки о России

Сегодня 11:52
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Потенциальный госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Потенциальный госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который еще недавно тепло отзывался о России, обвинил Москву в игнорировании интересов США. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Обвинения в адрес России бизнесмен и бывший глава Exxon Mobil озвучил во время чтения доклада на слушании в Сенате США, посвященном его утверждению на пост госсекретаря. Пока же речь Тиллерсона опубликована на сайте Washington Post.

Тиллерсон уверен, что «Россия игнорировала интересы США, в то время как она пыталась завоевать уважение всего мира».

«Россия сегодня представляет огромную опасность, она непредсказуема в продвижении своих собственных интересов. Она вторглась в Украину, в том числе захватила Крым, и поддерживает сирийские силы, которые грубо нарушают законы войны. Наши союзники по НАТО вправе быть обеспокоены возрождающейся Россией», — цитирует Лента.ру слова из речи Тиллерсона. Также начинающий политик добавил, что действия Москвы дестабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке.

Танцы с волками: нападки Тиллерсона на Россию — это показательные реверансы для истеблишмента

Рекс Тиллерсон упомянул РФ среди самых серьезных вызовов для внешней политики США сразу после Китая.

Немного непонятно, какие интересы США Россия должна была учитывать, поскольку наша страна — суверенное государство с собственными интересами, целями и задачами, и явно не является 51-м штатом США, который должен учитывать те самые интересы.

Кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Виктория Журавлева уверена, что этой цитате есть очень банальное объяснение.

«Америка позиционирует себя великой державой и лидером и исходит из того, что именно США определяют правила игры. Соответственно, не считаться, — это нарушить правила игры. Это намек на то, что Россия пытается пересмотреть тот мировой порядок, который Соединенные Штаты выстраивали, — комментирует для ФАН Журавлева. — Это возвращение риторики, характерной для Барака Обамы».

Рекс Тиллерсон и президент России Владимир Путин

Напомним, что Рекс Тиллерсон был выдвинут на пост госсекретаря избранным президентом США Дональдом Трампом 13 декабря прошлого года. Экс-глава корпорации Exxon Mobil известен своей долгой работой с Москвой, давним знакомством с президентом РФ Владимиром Путиным и, судя по тому, что пишет западная пресса, пророссийскими настроениями. Но с момента выдвижения Тиллерсона в главы Госдепа что-то поменялось — в его речи Россия предстает уже не как партнер, а как угроза.

«Мне кажется, пока рано говорить об изменении риторики. Скорее всего, это попытка успокоить истеблишмент, потому что Тиллерсону вскоре проходить утверждение на должность госсекретаря в Сенате, и на новой волне антироссийской истерии ему будет очень сложно — его позиционируют как очень пророссийскую фигуру, что говорит не в его пользу. Поэтому Тиллерсону нужно сделать показательные реверансы для истеблишмента и убедить Сенат, что он не оторвался от мейнстрима и вполне понимает реальность и настроения в политических рядах, и будет пытаться балансировать, если его назначат госсекретарем, — считает эксперт. — Но, напомню, что если его все-таки назначат, не стоит ожидать, что на пост госсекретаря США пришел наш человек, и все будет хорошо. Даже президенту будет сложно что-то изменить в той атмосфере антироссийских настроений в элите, не говоря уже о госсекретаре».

комментарии
Алиса Яковлева
#владимир путин #барак обама #дональд трамп #рекс тиллерсон #виктория журавлева
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