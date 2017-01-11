Британские ученые рассказали о смертельной опасности татуировок

Лондон, 11 января. Научные работники из Брэдфордского университета выяснили, что татуировки могут нанести смертельный вред человеку.

По мнению британских специалистов, из-за тату существенно увеличивают риск развития онкологии. Сегодня тату набивают все, в том числе и старшее поколение. Однако эксперты уверены, что наколки могут нанести вред здоровью человека.

Как оказалось, это все из-за чернил, которые наносят мастера на тело человека. Специалисты провели опыты и пришли к выводу, что в состав нескольких десятков вида красок, а также в 13 из них было обнаружено наличие канцерогенов, из-за которых в человеческом организме может возникнуть опухоль.

Кроме того, не исключено наличие вредных элементов в других чернилах, которые не были исследованы учеными.