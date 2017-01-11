FAN-TV Лента новостей
Более 135 тысяч иракцев покинули Мосул, спасаясь от ИГИЛ
Политика

Более 135 тысяч иракцев покинули Мосул, спасаясь от ИГИЛ

Сегодня 9:46
43

Более 135 тысяч иракцев покинули Мосул, спасаясь от ИГИЛ

Мосул, 11 января. Более 135 тысяч человек вынужденно покинули иракский Мосул из-за активизации боев с боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Об этом рассказал представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лэрке.

По данным представителя международной организации, 2 января город покинуло около 4 тысяч человек. По мнению Лэрке, это рекордное число для одного дня с момента начала кризиса 17 октября.

Он также подчеркнул, что число вынужденных переселенцев из Мосула достигает уже 135 тысяч 500 человек. Цифра растет с каждым днем.

Также Лэрке добавил, что в течение минувшей недели из иракского города в больницу эвакуировали около 700 человек.

комментарии
Алия Шарафутдинова
Новости партнеров
Эксклюзив

ЦРУ обвиняет Путина, потому что недооценивает роль социальных масс-медиа

Сегодня 9:34
68

Сирия новости 11 января 07:00: четыре Су-25 ВКС РФ прибыли на авиабазу «Хмеймим», САА начинает наступление на востоке Алеппо

Сегодня 7:00
519

Сирия новости 10 января 22:30: спецназ США ликвидировал «министра финансов» ИГ в Дейр эз-Зоре, тысячи беженцев остались без крова в Эль-Кунейтре

Вчера 22:30
537

ФАН публикует видео взрыва, унесшего жизнь врача в сирийском городе Эль-Камышлы

Вчера 20:20
350

Сирия новости 10 января 19:30: кровопролитные бои идут в провинции Дамаск, «Демократические силы Сирии» одерживают очередную победу над ИГ в Ракке

Вчера 19:30
1259
Показать еще
Прямая трансляция

Пятьдесят оттенков Петербурга: Юрий Шевчук как способ победить серость. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Более 135 тысяч иракцев покинули Мосул, спасаясь от ИГИЛ

9:46

Группа боевиков ИГ ликвидирована турецкими ВВС у сирийского города Эль-Баб

9:43

Москвич погиб при утечке бытового газа в жилой пятиэтажке

9:43

Российский истребитель шестого поколения сам спасет летчика от неминуемой смерти

9:37

Донбасс: силовики обстреляли ЛНР из бронемашины

9:34

ЦРУ обвиняет Путина, потому что недооценивает роль социальных масс-медиа

9:34

Трамп не знал о компромате, собранном на него «российскими агентами»

9:31

Ученые разглядели на Луне 130-метровый позвоночник

9:30

Следствие считает, что убийство Немцова заказали несколько человек

9:26

Неизвестные похитили 20 млн рублей из офиса «Булгарбанка» в Москве

9:16

Крушение А321: в СК РФ рассказали о ходе расследования авиакатастрофы над Синаем

9:13

Ученые опровергли связь между ненастной погодой и ревматизмом

9:08
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Группа боевиков ИГ ликвидирована турецкими ВВС у сирийского города Эль-Баб
Читать
Закрыть