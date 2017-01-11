Более 135 тысяч иракцев покинули Мосул, спасаясь от ИГИЛ

Мосул, 11 января. Более 135 тысяч человек вынужденно покинули иракский Мосул из-за активизации боев с боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Об этом рассказал представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лэрке.

По данным представителя международной организации, 2 января город покинуло около 4 тысяч человек. По мнению Лэрке, это рекордное число для одного дня с момента начала кризиса 17 октября.

Он также подчеркнул, что число вынужденных переселенцев из Мосула достигает уже 135 тысяч 500 человек. Цифра растет с каждым днем.

Также Лэрке добавил, что в течение минувшей недели из иракского города в больницу эвакуировали около 700 человек.