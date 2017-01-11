Сирия сегодня: Маккейн хочет пресекать действия ВКС РФ, США прокололись с ИГИЛ

Сирия, 11 января. Джон Керри объяснил, для чего Барак Обама хотел использовать террористическое квазиобразование «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации). Джон Маккейн воинственно настроен в отношении России на сирийской территории. Анкара утаила от Вашингтона сотрудничество с Москвой. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Турецкий гамбит

Как заявил глава комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд, военные Турции не поставили в известность Вашингтон о своем сотрудничестве с Российской Федерацией по борьбе с ИГ. Он отметил, что американские военные не видели никаких свидетельств российско-турецкого сотрудничества.

В свою очередь глава Пентагона Эштон Картер уточнил, что Турция и Россия договорились о координации действий в сирийском небе во избежание конфликтов. Он добавил, что у американцев и русских есть такой же договор.

Напомним, меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов в ходе проведения военных операций в воздушном пространстве Сирии вступил в силу 20 октября 2015 года. Он был подписан представителями военных ведомств России и США.

Прокол Обамы

Как сообщает газета Washington Times, ссылаясь на попавшие в средства массовой информации аудиозаписи комментарии государственного секретаря Соединенных Штатов Джона Керри, уходящая администрация Барака Обамы до того, как Российская Федерация вмешалась в сирийский конфликт, хотела использовать экспансию «Исламского государства» против Башара Асада. Американцы надеялись, что активность террористов вынудит лидера Сирии вступить в переговоры с Вашингтоном.

Сообщается, что эти заявления главой Госдепа были сделаны за закрытыми дверями с представителями так называемой сирийской «умеренной оппозиции» на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в конце сентября прошлого года.

Напомним, ранее WikiLeaks «слил» в сеть аудиозаписи разговора Джона Керри, которые были датированы октябрем 2016 года.

Угроза Маккейна

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что Конгресс Соединенных Штатов должен пресекать действия Российской Федерации на территории Сирии и Украины, которые Вашингтон считает незаконными, независимо от позиции новой администрации Белого дома. Об этом он заявил, представляя новый законопроект об антироссийских санкциях.

Кроме того, Маккейн вспомнил о якобы имеющих место «массовых нарушениях международных норм» со стороны Российской Федерации по обеспечению безопасности гражданского населения. Он выразил беспокойство в связи с ситуацией в Сирии и на территории Донбасса.

Стоит напомнить, что в декабре прошлого года американский бомбардировщик ударил по рынку в населенном пункте Эль Баадж (окрестности Мосула). В результате авианалета погибли 20 мирных жителей, что явно указывает на грубые нарушения международных норм со стороны Соединенных Штатов. И это — далеко не единственный пример, когда от действий коалиции под руководством США в Сирии и Ираке гибли сотни мирных людей.