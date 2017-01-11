Группа боевиков ИГ ликвидирована турецкими ВВС у сирийского города Эль-Баб

Анкара, 11 января. В результате авиаударов Военно-воздушных сил Турции в Сирии ликвидированы по меньшей мере 11 террористов «Исламского государства» (ИГ). По информации телеканала HaberTurk, удары были нанесены в районе города Эль-Баб.

Согласно приведенным данным, в ходе спецоперации «Щит Евфрата» турецкая авиация нанесла удары по 12 целям ИГ. Помимо боевиков, также были уничтожены схрон с оружием, два контрольных пункта и три убежища экстремистов.

Как сообщала «Газета.ру», Воздушно-космические силы Российской Федерации лишили боевиков ИГ основного источника доходов, уничтожив 174 завода по производству нефти.

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