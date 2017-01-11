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США могут ввести санкции за инвестиции в российскую нефть и газ
Политика

США могут ввести санкции за инвестиции в российскую нефть и газ

Сегодня 9:53
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США могут ввести санкции за инвестиции в российскую нефть и газ

Вашингтон, 11 января. Новый проект санкций против России затронет российскую нефтегазовую промышленность. Как сообщает целый ряд американских СМИ, разработанный рядом сенаторов США законопроект предполагает санкции за инвестирование в российский энергетический сектор.

Санкции за инвестиции в российские нефте- и газодобывающую отрасль могут быть введены как против юридических, так и против физических лиц, и будут применяться против тех, кто вложит в российскую энергетическую отрасль более 20 миллионов долларов. Запрещается вкладывать деньги как в поставку товаров и услуг российского нефтегазового сектора, так и в разработку связанных с отраслью технологий.

Таким образом, под санкции могут попасть в первую очередь любые граждане и компании в США, которые посмеют инвестировать в российскую добычу углеводородов, а также граждане третьих стран.

Напомним, законопроект о новых санкциях против России был предложен в ответ на заявления американских спецслужб о якобы имевшем место вмешательстве «российских хакеров» в процесс выборов в США.

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Валентин Меликов
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