США могут ввести санкции за инвестиции в российскую нефть и газ

Вашингтон, 11 января. Новый проект санкций против России затронет российскую нефтегазовую промышленность. Как сообщает целый ряд американских СМИ, разработанный рядом сенаторов США законопроект предполагает санкции за инвестирование в российский энергетический сектор.

Санкции за инвестиции в российские нефте- и газодобывающую отрасль могут быть введены как против юридических, так и против физических лиц, и будут применяться против тех, кто вложит в российскую энергетическую отрасль более 20 миллионов долларов. Запрещается вкладывать деньги как в поставку товаров и услуг российского нефтегазового сектора, так и в разработку связанных с отраслью технологий.

Таким образом, под санкции могут попасть в первую очередь любые граждане и компании в США, которые посмеют инвестировать в российскую добычу углеводородов, а также граждане третьих стран.

Напомним, законопроект о новых санкциях против России был предложен в ответ на заявления американских спецслужб о якобы имевшем место вмешательстве «российских хакеров» в процесс выборов в США.