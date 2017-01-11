Москвич погиб при утечке бытового газа в жилой пятиэтажке

Москва, 11 января. В пятиэтажном жилом доме в Москве произошла утечка газа. В результате ЧП погиб один человек. Еще трое граждан пострадали.

О происшествии рассказал источник в экстренных службах Москвы. По сведениям источника, утечка газа произошла в доме 2 по Запорожской улице. Пострадали четыре человека, один из них погиб, передает РИА Новости. Возгорания в результате утечки не произошло.

В связи с данным происшествием начато расследование. Сотрудники правоохранительных органов намерены выяснить причины и обстоятельства произошедшего.