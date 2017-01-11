Обама промахнулся: что стоит за попыткой США ввести новые санкции против РФ

Группа сенаторов США пробует продвинуть законопроект о новых санкциях против России. Ограничительные меры могут коснуться лиц, ответственных за инвестиции в добычу полезных ископаемых, трубопроводы и гражданские ядерные проекты в России. Чего ждать от такой инициативы, будет ли против новый президент США Дональд Трамп, и насколько Россия может быть независима от давления извне в нефтегазовой и энергетической сфере? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Согласно тексту документа, санкции могут быть применены не только против граждан США, но и против лиц и компаний из третьих стран. Их могут ввести за инвестиции объемом более 20 миллионов долларов, которые служат цели разработки нефтяных и газовых ресурсов России, за продажу нашей стране разных технологий, помогающих производству нефти и газа, строительству трубопроводов и развитию гражданских ядерных проектов. Словом, полный набор ограничений, который должен быть принят обеими палатами Конгресса и подписан президентом, чтобы стать законом.

«Санкции необходимо обсуждать после их введения. Пока же ничего не ясно. Законопроект еще должен быть одобрен, причем непонятно, в каком именно формате. Превентивно Россия все равно не сможет выстроить какие-то меры. Думаю, наши «партнеры» должны остановиться на данном этапе в связи со скорой сменой власти США. Обама просто не успеет протолкнуть этот законопроект. К тому же в той же нефтегазовой отрасли мы больше сотрудничаем с Европой, чем со Штатами. Надо дать Вашингтону время успокоиться и на провокации не реагировать», — комментирует доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Иван Капитонов.

Новые санкции идут в мейнстриме последних решений американцев: ранее сенаторы предложили ужесточить наказание для России из-за влияния на американские выборы и сотрудничество с хакерами.

«Проект довольно сложно будет провести на законодательном уровне. Это попытка попиариться, но она не выглядит реальной. Хотя очевидно, что большинство крупных игроков имеет бизнес в Америке, сотрудничает с американскими банками, и санкции, разумеется, ограничат средства по привлечению капитала, сотрудничеству в данных сферах. До этого все вводимые ограничения были достаточно аккуратными. Даже в случае с «Роснефтью», введенной в санкционный список, они в определенном смысле не помешали», — кратко выражает свое мнение заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проблемам Алексей Гривач.

Ряд экспертов считают, что до сегодняшней пресс-конференции Дональда Трампа делать какие-то прогнозы сложно, его реакция на инициативу сенаторов точно последует.

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«Сама идея антироссийских санкций направлена против нового президента и его команды, является попыткой американского большинства в Сенате поставить Трампа под некий контроль в ходе назначения на ключевые должности. Поэтому тут будет некий размен, найден какой-то компромисс. Решение мы скоро увидим, и оно не будет таким одиозным, как предлагается. Многие наблюдатели в США отмечают, что Трамп, возможно, пойдет на некое символическое ослабление санкций. Это еще один пакет, который не окажет принципиального влияния на нашу экономику. На рынке нефти и газа главным фактором остается формат «ОПЕК плюс», он позволяет при всех «за» и «против» контролировать ситуацию. Понятно, что какие-то страны уже выходят из-под соглашения по ограничению добычи нефти, а некоторым, вроде Ливии или Ирана, это было позволено изначально», — считает экономический эксперт Института современного развития Никита Масленников.

По его словам, нефть марки Brent будет на уровне от 53 до 57 долларов за баррель, соответственно Urals будет держаться около 50 долларов за баррель. Потому здесь и сейчас санкции не будут иметь сильного макроэкономического влияния.

«Что же касается последующего времени, то мы находимся в тренде со всеми нефтедобывающими странами: инвестиции в добычу существенно сократились, это десятки миллиардов долларов. Такое недоинвестирование может вызвать проблемы освоения новых месторождений, но это начнется ближе к концу этого и началу следующего года. С другой стороны, это может привести через пять лет к устойчивому повышению равновесной цены до уровня 80 долларов за баррель и выше. Санкции могут поставить под вопрос поставки высокотехнологичного оборудования, которое требуется для разработки новых месторождений, особенно горизонтального бурения. Но это все-таки не столь критично сегодня. У нас есть несколько лет, чтобы снизить геополитическую напряженность до такой степени, чтобы санкции стали частью экономической истории», — добавляет эксперт ФАН.