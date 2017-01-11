ЦРУ обвиняет Путина, потому что недооценивает роль социальных масс-медиа

Доклад американской национальной разведки «Оценки деятельности и намерений России на американских выборах» вызвал неожиданную реакцию у специалистов. Впервые столь масштабный (25 страниц текста) и старательно анонсированный в сотнях СМИ совместный доклад ЦРУ, ФБР и АНБ высмеяли не только политики или журналисты, но и эксперты в самых разных областях политэкономии и социологии.

Тезисы доклада удивляют своей категоричностью вкупе с отсутствием каких-либо реальных доказательств – улик или свидетельств очевидцев, не говоря уже о документах.

«Мы считаем, что, пытаясь повлиять на американские выборы, Кремль стремился выполнить свой давний план по делегитимации американского либерально-демократического порядка, распространение которого Путин и высокопоставленные российские чиновники считают угрозой для России и режима Путина.

Путин открыто указал на скандал с Панамскими документами и допинговый скандал на Олимпиаде, назвав их попытками США опозорить Россию. Это позволяет предположить, что он хотел сделать разоблачения и представить США как лицемерную страну.

Путин, вероятнее всего, хотел дискредитировать госсекретаря Клинтон, так как с 2011 года открыто обвинял ее в провоцировании массовых выступлений против его режима в конце 2011 и начале 2012 года, а также потому, что затаил злобу на недоброжелательные высказывания в его адрес», - пишут авторы доклада.

При этом авторам доклада даже не приходит в голову тот факт, что многие американцы, как и жители других стран, действительно могут считать политику США лицемерной, а ее политиков – лживыми.

По версии сотрудников ЦРУ, ФБР и АНБ, так могут думать только пропутинские «тролли», которые пишут об этом тексты и комментарии из особых центров, разбросанных по всему миру. То, обстоятельство, что у сотен миллионов граждан может быть иное мнение, отличное от мнения сотрудников ЦРУ, даже не обсуждается. Именно это обстоятельство делает доклад американских спецслужб таким слабым.

«Американские спецслужбы кардинально недооценивают роль социальных масс-медиа в мире. Так называемые «тролли», невидимая и практически нерегистрируемая часть мировых кибератак, действительно может оказывать сильнейшее воздействие на общество, но если те же США не будут создавать мощных информационных поводов для таких атак, эффекта не будет. Когда США сначала создают с нуля «Талибан», «Аль-Каеду» или тот же ИГИЛ (все запрещены в РФ), а потом призывают с ними бороться, обществу достаточно просто указать на это вопиющее противоречие. Это могут сделать так называемые «тролли», а могут и обычные граждане, возмущенные политикой двойных стандартов. Но можно ли назвать такие действия вмешательством в дела США? Нет, конечно. Речь идет о более полной информированности общества, только и всего», - полагает политолог Андрей Вандейкин.

Собственно, это обстоятельство признают авторы доклада, но в своеобразной трактовке.

«Машина, включающая внутренние СМИ и работающие на иностранную аудиторию глобальные медиа, такие, как RT и Sputnik, и сети квази-правительственных «троллей», участвовала в кампании влияния, выступая в роли платформы Кремля для передачи сообщений внутренней и иностранной аудитории. По мере прогресса американской избирательной кампании российские государственные СМИ последовательно все более положительно оценивали избранного президента Трампа и выставляли в отрицательном свете госсекретаря Клинтон», - пишут в докладе эксперты американских спецслужб, по сути укоряя Кремль за дополнительное информирование американского общества, пусть и при помощи «троллей».

При этом спецслужбы США не считают возмутительным тот факт, что американские СМИ заняли откровенно антитрамповскую позицию и поддерживали только Клинтон. А ведь это означает, что американцы были лишены возможности получать объективную информацию, учитывающую мнение другой стороны.

«За массовой работой в социальных сетях, называйте это кибератаками или использованием «троллей» – будущее. В ситуации информационного вакуума задача идеологических противников донести до целевой аудитории факты и мнения, которые скрывает противная сторона. Авторы доклада признают, что те же RT или Sputnik работают в социальных сетях много лучше американских СМИ, а агитация так называемых «троллей» на популярных форумах и блогах за Трампа оказалась эффективнее пропагандисткой машины Клинтон в СМИ. И какой же вывод делают эксперты ЦРУ? Они называют виновником этой ситуации Путина. Вместо того, чтобы признать, что американские СМИ перестали быть образцом неподкупной и объективной прессы», - заявил ФАН социолог Алексей Дмитриев.

Примечательно, что не только представители спецслужб не увидели кардинальных проблем американской медиа-машины. Американские конгрессмены и сенаторы создали спецкомиссию «по расследованию вмешательства российских хакеров в процесс выборов президента США».

На заседании этой комиссии в конгрессе минувшей ночью директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что «не сомневается в причастности России к кибератакам хакеров и троллей», однако информация спецслужб так секретна, что он «не может её озвучить».

Комиссия, расследующая «российское вмешательство», состоит из 12 членов, принадлежащих к обеим парламентским партиям. Она получила право интервьюировать свидетелей, собирать документы и выдавать повестки в суд.

«Вместо того, чтобы расследовать факты манипуляций с общественным мнением со стороны штаба демократической партии и лично Хиллари Клинтон, вскрытых хакерами и опубликованных «Викиликс», конгрессмены собираются допрашивать американских или иностранных пользователей социальных сетей за то, что те призывали не голосовать за лживую «Бастинду». Это потрясающий ход, не думал, что увижу нечто подобное в США. А как же свобода слова – ее больше нет в Америке и конгрессмены это признают?», - удивляется американист Артур Корн.

В целом эксперты называют ситуацию с докладом «позорной» для такой могущественной страны, как США.

«В западном обществе сформирован сильный медийный шум, поражающий стороннего наблюдателя истеричностью и нарочитой абсурдностью. «Рука Москвы» проникла в спецслужбы и компьютерные сети, правительства и волонтерские организации, банки и промышленность, школы и детские сады. Социальные сети контролируются русскими «троллями», выборы – русскими хакерами, улицы – переодетыми «зелеными человечками», на помощь которым рейнскими и дунайскими камышами пробирается таинственный Spetznaz», - иронизирует эксперт еженедельника «Военно-промышленный комплекс» Михаил Николаевский.