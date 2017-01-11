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Ученые разглядели на Луне 130-метровый позвоночник
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Ученые разглядели на Луне 130-метровый позвоночник

Сегодня 9:30
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Ученые разглядели на Луне 130-метровый позвоночник

Москва, 11 января. Ученые разглядели на поверхности Луны предмет, который напоминает позвоночник животного.

Как рассказали специалисты, длина находки около 130 метров. Эксперты отметили, что современная техника позволяет узнать приблизительные размеры столба, но узнать, из чего именно он состоит, пока невозможно.

Исследователи определили точные координаты находки. Во время следующих экспедиций ученые планируют изучить найденный предмет подробнее.

Ранее уфологи нашли на Луне базу инопланетян. Инопланетная база, которая напоминает бункер, находится на вершине одного из кратеров. Исследователи обнаружили сооружение во время изучения снимков космического зонда Lunar Reconnaissance Orbiter. 

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Алия Шарафутдинова
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