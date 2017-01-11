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Российский истребитель шестого поколения сам спасет летчика от неминуемой смерти
Технологии

Российский истребитель шестого поколения сам спасет летчика от неминуемой смерти

Сегодня 9:37
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Российский истребитель шестого поколения сам спасет летчика от неминуемой смерти

Москва, 11 января. Пилотируемая модель истребителя шестого поколения, над которым в настоящее время работают специалисты в России, должен иметь автоматику, благодаря которой можно катапультироваться без внешней команды. Об этом заявил главный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

По его словам, необходима автоматика, способная анализировать ситуацию и давать за пилота команду на спасение в опасный момент. Он отметил, что будущее за дронами, но тем не менее автоматика должна быть на воздушный суднах шестого поколения.

Поздняков объяснил, что в критической ситуации пилот способен утратить ощущение высоты и пространственного положения и по этой причине не успеть принять правильное решение. Он отметил, что НПП «Звезда» предлагает возродить опыты, которые проводились при формировании лайнеров вертикального взлета и посадки.

Несколько десятилетий назад была создана исключительная автоматика, которая в стрессовой ситуации катапультировала летчика из самолета, и это было единственным шансом спастись, добавил гендиректор предприятия.

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