Донбасс: силовики обстреляли ЛНР из бронемашины

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Луганск, 11 января. Украинские военные один раз открывали огонь по территории Луганской народной республики (ЛНР) за минувшие сутки. Соответствующую информацию предоставили в Народной милиции ЛНР.

Согласно приведенным данным, обстрелу ВСУ подвергся район села Нижнее Лозовое. Огонь открывался с направления села Рассадки. Разведка ЛНР установила, что противник применял вооружение боевой машины пехоты. В ходе обстрела ни один человек не пострадал, передает Луганский информационный центр.

Как сообщала «Газета.ру», ранее в Киеве заявили, что трое украинских военнослужащих пропали в районе линии разграничения в Донбассе.

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