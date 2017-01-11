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Донбасс: силовики обстреляли ЛНР из бронемашины
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    Донбасс: силовики обстреляли ЛНР из бронемашины

    9:34  11 Января 2017
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    Донбасс: силовики обстреляли ЛНР из бронемашины

    Луганск, 11 января. Украинские военные один раз открывали огонь по территории Луганской народной республики (ЛНР) за минувшие сутки. Соответствующую информацию предоставили в Народной милиции ЛНР.

    Согласно приведенным данным, обстрелу ВСУ подвергся район села Нижнее Лозовое. Огонь открывался с направления села Рассадки. Разведка ЛНР установила, что противник применял вооружение боевой машины пехоты. В ходе обстрела ни один человек не пострадал, передает Луганский информационный центр.

    Как сообщала «Газета.ру», ранее в Киеве заявили, что трое украинских военнослужащих пропали в районе линии разграничения в Донбассе.

    Читайте также: Новости Новороссии: небоевые потери ВСУ растут, Донецк начал регистрацию школьников для сдачи ГИА

    Автор: Тимур Румянцев
    #ато #всу #донбасс #украина #лнр
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