Неизвестные похитили 20 млн рублей из офиса «Булгарбанка» в Москве

Москва, 11 января. Неизвестные похитили из офиса «Булгарбанка» в Москве около 20 миллионов рублей.

Как рассказали в столичных правоохранительных органах, кража произошла в период с 31 декабря. Исчезновение денег заметили только 10 января.

Заявление в полицию поступило от заместителя руководителя операционного офиса этого банка. Он рассказал, что из хранилища «Булгарбанка», расположенного на четвертом этаже дома по улице Пятницкая, украли 20 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полиция ищет подозреваемых.

Ранее сообщалось, что восемь преступников в масках ограбили банк на востоке Москвы.