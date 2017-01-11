Трамп не знал о компромате, собранном на него «российскими агентами»

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Вашингтон, 11 января. Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ему не было ничего известно о двухстраничном приложении к докладу американских спецслужб, в котором, предположительно, приводятся сведения о неком компромате на миллиардера, собранном «российскими агентами». С таким заявлением выступила советник Трампа Келлиэнн Конуэй.

«Он сказал, что он не осведомлен об этом», — приводит слова советника американское издание The Hill. Она подчеркнула, что в докладе американских спецслужб не называется ни одного источника получения информации, прибавив, что «ничего не было доказано».

Напомним, ранее официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби объяснил, что в версии доклада по поводу якобы имевших место во время президентских выборов «кибератак из России» отсутствуют какие-либо доказательства или источники, поскольку раскрыть их не позволяют нормы проведения спецопераций. По словам Кирби, доказательства вмешательства были представлены на закрытых брифингах, в которых, в том числе, участвовал Дональд Трамп.