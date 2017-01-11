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Следствие считает, что убийство Немцова заказали несколько человек
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    Следствие считает, что убийство Немцова заказали несколько человек

    9:26  11 Января 2017
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    Немцов

    Москва, 11 января. Следствие полагает, что заказчиков убийства политика Бориса Немцова могло быть несколько, заявил зампред СК РФ Игорь Краснов.

    Дело в отношении граждан, обвиняемых в убийстве Немцова, передано в суд.

    «Расследование дела в отношении Мухудинова и неустановленных лиц, которые могли иметь отношение к этому убийству, продолжается. Ведь у преступления мог быть не один, а сразу несколько организаторов и заказчиков», — отметил Краснов в интервью газете «Коммерсант».

    В ходе расследования следствие идет по цепочке — от исполнителей к организаторам, а следом к заказчикам. По словам Краснова, какого-либо процессуального статуса по делу замкомандира батальона «Север» Руслан Геремеев не имеет. Но следователи не упускают из виду тот факт, что сразу после убийства Немцова Геремеев скрылся, где он находится, по сей день неизвестно.

    Немцов был убит в Москве 28 февраля 2015 года. На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, снабжавший, по версии следствия, сообщников информацией Хамзат Бахаев, отслеживавший передвижение Немцова Темирлан Эскерханов, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

    Автор: Таисия Григорьева
    #борис немцов
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