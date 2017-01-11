Мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку в номере отеля в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 января. Мужчина напал на девочку в номере апарт-отеля «Вертикаль» в Санкт-Петербурге.

Как рассказали в правоохранительных органах города, накануне в полицию обратился мужчина 1980 года рождения. Он рассказал, что 11 декабря в период с 14.00 до 15.00 на его дочь напал мужчина. Злоумышленник 1994 года рождения надругался над 12-летним ребенком в номере апарт-отеля «Вертикаль», находящегося по адресу Московский проспект, дом 73.

Вскоре преступник был задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина изнасиловал семилетнюю девочку под Архангельском.